Waarschuwing voor “Wangiri”: gemiste oproep van buitenlands nummer

Safeonweb.be heeft afgelopen weekend meldingen ontvangen van mensen die door een onbekend, buitenlands nummer werden gebeld. In de meerderheid van de gevallen ging het om een Syrisch nummer. Bel niet terug, want het gaat om telefoonfraude, klinkt het.

Deze vorm van telefoonfraude kreeg de naam ‘Wangiri’, het Japanse woord voor “één keer overgaan en stoppen”. Je telefoon rinkelt één keer, waarna de oproep wordt afgebroken. Het gaat om een oproep van een buitenlands nummer. Als je dat nummer terugbelt, word je verbonden met een duur betaalnummer en kan je veel geld kwijtspelen. Het kan ook gaan om een sms’je met de vraag om terug te bellen.

Safeonweb.be kreeg afgelopen weekend informeel veel meldingen van mensen die opgebeld werden door een buitenlands nummer. In de meerderheid van de gevallen ging het om een Syrisch nummer, maar in enkele gevallen was het een Zuid-Koreaans.

“Mogelijk gaat het om een criminele organisatie”, verklaart woordvoerder Andries Bomans. “Het is niet omdat het om een Syrisch nummer gaat dat het een Syrische organisatie is. Dat is eerder toevallig.”

De politie opent pas een onderzoek naar de oproepen als er voldoende meldingen zijn binnengekomen via het meldpunt van de FOD Economie, meldpunt.belgie.be.