Wespenplaag op Australische luchthaven vormt “mogelijk ernstige bedreiging op veiligheid”

De wespenplaag op de luchthaven van Brisbane mogelijk een “ernstige bedreiging voor de veiligheid van het vliegverkeer”. Dat schrijft een nieuw rapport, dat is opgesteld na 26 veiligheidsincidenten in 7 jaar waarbij wespen betrokken waren.

De luchthaven wordt al sinds 2013 geplaagd door de zogenaamde “sleutelgaspwesp”, een soort die graag nesten maakt op nauwe plekken. Dat bleek ook in 2013 het geval, toen werd vastgesteld dat de insecten een nest bouwden in de instrumenten van een vliegtuig. De vlucht moest daardoor omgeleid worden.

Sindsdien zijn nog 26 incidenten met wespen gerapporteerd op de luchthaven. Daardoor gaf Brisbane Airport samen met luchtvaartmaatschappij de opdracht tot een onderzoek. Uit dat rapport, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE, blijkt dat de stijgende “interactie” tussen wespen en de vliegtuigen “mogelijk een ernstige dreiging vormen op de veiligheid van het vliegverkeer”. Bovendien zouden “de gevolgen en kosten catastrofaal kunnen zijn”.

De conclusie van het rapport was dan ook dat de sleutelgatwesp een aanzienlijk risico vormt voor de luchtvaartveiligheid en dat verder onderzoek gerechtvaardigd is om te bepalen of de soort op de luchthaven gecontroleerd of uitgeroeid moet worden.