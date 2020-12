“Populairste man” op Tinder geeft tip om meer swipes te krijgen

De Brit die al voor het derde jaar op rij het meest aantal swipes haalt heeft zijn beste dating tip gedeeld. Met zijn veertig matches per dag denkt hij dat best te kunnen weten.

Stefan-Pierre Tomlin heet de populairste man op Tinder. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij liefst met celebrities op date gaat, en heeft zijn ogen nu gemunt op (getrouwd) actrice Margot Robbie.

Hoe hij zelf denkt te scoren? Door een advies dat hij zelf ook aan andere wil geven: onthul een beetje van je karakter in je bio. Want je hoeft niet per se aantrekkelijk te zijn, vooral interessant… zegt het model. “Er is niets aan om er gewoon goed uit te zien op foto’s als je zelf flauw bent om tegen te praten. Ik zoek altijd naar persoonlijkheid, iemand die kan lachen.”