OH Leuven kan tijdens inhaalwedstrijd over Anderlecht en Standard wippen: "Deze lijn doortrekken? Daar teken ik voor"

Als OHL dinsdagavond zijn inhaalwedstrijd tegen rode lantaarn Moeskroen wint, springt het over Anderlecht en Standard. Een gouden zaak dient zich aan, maar Marc Brys waarschuwt voor onderschatting. "Ik zeg dit niet als trucje, maar ik vind Moeskroen echt een goed elftal."

Vorige maandag speelde OHL op Antwerp een sterke wedstrijd, maar die leverde geen punten op. Tegen Cercle zaterdag was er én goed voetbal én drie punten. Kan het morgen tegen Moeskroen nog beter? "Als we deze lijn kunnen doortrekken, teken ik", zegt coach Marc Brys. Al waarschuwt hij meteen ook voor onderschatting van de rode lantaarn.

"Na een goeie wedstrijd is er gevaar voor decompressie, maar dat zou totaal fout zijn", aldus Brys. "Ik zeg dit niet als trucje, maar ik vind Moeskroen echt een goed elftal. Ze bieden veel pressing, snelheid en goeie combinaties, maar om één of andere reden lukt het niet helemaal en zijn de resultaten er niet. Hun spel was nochtans al vaak goed, zelfs tegen Club Brugge. We zullen goed moeten zijn om Moeskroen te kloppen."

OHL moet dinsdag drie dagen na zijn overwinning tegen Cercle al opnieuw aan de bak, volgende week volgt met Kortrijk op zaterdag en Moeskroen op dinsdag een identiek, vol programma. "Voor en tijdens de interlandbreak hebben we hard getraind. Dat volume en die conditionele bagage zou nu moeten opleveren. In het begin waren we even minder fris door dat harde labeur, maar nu lijkt het zijn vruchten af te werpen", zegt Brys over zijn trainingsaanpak. "In de weinige tijd tussen de wedstrijden door trainen we niet zwaar, maar we proberen wel nog enkele tactische accenten te leggen."

Tshimanga geraakt meer dan waarschijnlijk niet fit voor Moeskroen, of Maertens inzetbaar is zal afhangen van hoe de zaak rond zijn rode kaart van afgelopen weekend zich ontwikkelt.