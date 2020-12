Roemeense premier stapt op na verkiezingsnederlaag

De Roemeense eerste minister Ludovic Orban heeft maandagavond aangekondigd op te stappen, een dag nadat zijn partij een teleurstellend resultaat boekte bij de parlementsverkiezingen.

De pro-Europese liberalen van Orban eindigden als tweede partij, na de sociaaldemocraten. Verwacht wordt dat de liberalen aan de macht blijven en een coalitie zullen vormen met kleinere partijen.

Eerder op de avond had president Klaus Iohannis in een korte toespraak al aangegeven dat een centrumrechtse coalitie zich aan het vormen is. Ietwat onverwacht gingen de sociaaldemocraten met de overwinning lopen in deze stembusgang. Geen van de partijen haalt een absolute meerderheid: de sociaaldemocraten van de PSD zouden, op basis van ruim 85 pct van de stemmen, goed zijn voor 30 pct, Orbans PNL voor 25 pct.