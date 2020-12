Boze Sarkozy op zijn proces: “Ik heb me nooit schuldig gemaakt aan corruptie”

Bij de herneming van zijn proces wegens corruptie en ongeoorloofde invloedverwerving heeft Nicolas Sarkozy maandag benadrukt dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan corruptie. De Franse ex-president drukte ook zijn “woede” en “verontwaardiging” uit omdat hij voor de rechtbank moet verschijnen.

Het proces tegen de 65-jarige Sarkozy, zijn advocaat Thierry Herzog en de vroegere hoge magistraat Gilbert Azibert werd twee weken geleden meteen opgeschort nadat deze laatste niet was komen opdagen en om medische redenen om uitstel van de zitting had verzocht. Na medisch onderzoek belandde dit in de prullenmand en gaf Azibert toch present.

De Franse ex-president, die het land van 2007 tot 2012 leidde, wordt ervan beschuldigd begin 2004 via zijn advocaat te hebben geprobeerd van Azibert, als procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, geheime informatie omtrent een andere zaak, de uiteindelijk geklasseerde affaire-Bettencourt, te verkrijgen.

De drie riskeren tot tien jaar cel en een boete van een miljoen euro.