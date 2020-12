Club Brugge goed aangekomen, Clement gaat voluit voor winst: “Geen mooiere plaats om geschiedenis te schrijven dan Rome”

Brugge - Alle wegen leiden naar Rome, ook die van de 1/8ste finale in de Champions League voor Club Brugge. Dinsdag kan Club geschiedenis schrijven, al moet het dan wel winnen van Lazio. Clement sprak maandagavond de pers toe. “Ik ben enkel tevreden als we winnen”, klinkt het.

Clement begon zijn persbabbel met een update over zijn zorgenkinderen. Vormer (maagklachten) traint maandag voor de eerste keer met de groep en komt waarschijnlijk aan de aftrap. De kapitein stapte maandagochtend al opgewekt het vliegveld in Oostende binnen: hij had er zin in. “Ruud voelt zich stukken beter met zijn medicatie en trainde zondag al individueel. Vanavond traint hij mee met de groep”, aldus Clement. Deli en Diatta beginnen bijna zeker de bank. Het duo trainde al bijna een week niet meer mee en sluit pas vanavond aan met de groep in het Stadio Olimpico. “En na de training gaan we de knoop doorhakken. Want gewoon fit is niet hetzelfde als wedstrijdfit”, aldus Clement.

Het feit dat Club twee keer op rij won - ook tegen Zenit waren Deli en Diatta er niet bij - geeft Clement weinig redenen tot wisselen. Hij acht zijn ploeg klaar om dinsdag te stunten. “Ik ken mijn groep heel goed. Als ik mijn spelers nu nog moet motiveren, heb je geen plaats bij Club Brugge”, sprak de coach. “Dit is een fantastische kans om geschiedenis te schrijven. En mooiere plaatsen om dat te doen dan Rome zijn er volgens mij niet.”

Foto: Vincent Van Doornick / Isosport

Clement weet waar het gevaar ligt: de scherpe counters van Lazio. De Italianen verloren dit seizoen nog geen enkele match in de groepsfase. “Het is een ploeg die niet op elk moment de bal wil, maar wel op twee à drie passen voor je doel staat”, aldus Clement. “We gaan niet elke counter kunnen tegenhouden: op de goede momenten moeten we uitpakken met een tackle of een goede save. Voor de goal zijn ze geweldig efficiënt. En achterin staat er een heel stevig blok dat moeilijk te ontwrichten is.”

Wanneer Clement dinsdagavond tevreden is? “Enkel en alleen met de winst. Dat is nooit anders geweest”, klonk het droogjes. “Met Club willen we elk jaar, elke dag, beter doen. We hebben nu al evenveel punten als onze beste campagne ooit, maar we willen tegen Lazio nog meer punten halen. Het voordeel is dat we al anderhalf jaar elke Europese match spelen om te winnen. Als we nu plots moesten switchen van verdedigen naar aanvallen, zou het dinsdag nog een pak moeilijker zijn geweest. Nu moeten we gewoon doen waar we eigenlijk al anderhalf jaar mee bezig zijn. Na de match kunnen we dan wel analyseren of we goed genoeg waren.”

Foto: BELGA

Lang wil overwinteren: “Was een doel toen ik naar Brugge kwam”

Bij Ajax was een groepsfase overleven de normaalste zaak ter wereld. Maar Club Brugge die de 1/8ste finale van de Champions League speelt? Het zou een heuse stunt zijn. Noa Lang beseft dat zijn nieuwe ploeg een afspraak met de geschiedenis heeft. “Je voelt dat deze match heel belangrijk is”, zegt de Nederlander.

Op amper twee maanden tijd heeft ex-Ajacied Lang zich in de blauw-zwarte harten gevoetbald. Vorige week tekende hij nog voor de knappe 3-0 tegen Zenit. “Ik doe mijn best. Club Brugge heeft mij gehaald om beslissend te zijn, dus daar doe ik alles aan. Hier lopen ook mijn type spelers. Ik moet creativiteit brengen, maar er komen nog mooiere momenten aan”, aldus Lang. Dinsdagavond, bijvoorbeeld? Lang kwam alleszins naar Club Brugge om geschiedenis te schrijven. “Overwinteren in de Champions League: dat had ik voor ogen toen ik hier tekende”, knikt hij. “Dinsdag krijgen we een finale om dat te bereiken. Het zou historisch zijn.”

Lang beseft wat er morgen op het spel staat. Zelf in Nederland leven ze mee. “Ik krijg meer berichtjes dan anders. Mensen weten dat deze match erg belangrijk is”, zegt Lang. “Deze wedstrijd leeft meer dan een normale match. De belangen zijn groot. Hoe vaak krijg je als Club Brugge zo’n kans? Iedereen is zich daar van bewust. Het is erg mooi dat we op zo’n podium zo’n mooie pot mogen spelen. Dan is het normaal dat er meer aandacht bij komt kijken.”

Foto: Photo News

Dat Lang na een periode zonder veel speelminuten zo snel topfit zou zijn, verbaast de Nederlander niet. “Het is hard werken, en dan is het een kwestie van tijd voor alles eruit komt”, zegt hij. “Ik word elke match fitter, en elke week nog sterker. Ik merk dat aan mijn lichaam, want ik hou mijn inspanningen steeds langer vol. En de trainer laat mij steeds wat langer staan (lacht naar Clement, nvdr.). Maar ik heb een aantal stappen te zetten om sterker te worden.”

Als Club zich wil kwalificeren, moet het sowieso scoren in Rome. “De kansen afmaken”, knikt hij. Een werkpuntje in vergelijking met de heenwedstrijd, dus. “We spelen tegen een sterke ploeg die toen gehavend was, maar toch stond er een uitstekend team op de mat. Dinsdag zijn ze compleet, dus we moeten vol aan de bak. Onze kansen binnenschieten en winnen: dat is de opdracht. Het is alvast een heel mooie uitdaging.”