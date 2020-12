Europees parlement redt strijd tegen online kindermisbruik

In het Europees Parlement is maandag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de strijd tegen online kindermisbruik moet redden. Op 21 december treedt namelijk een uitbreiding van de e-Privacyrichtlijn in werking, waardoor bedrijven als Google, Microsoft en Facebook enkel nog zogenaamde opsporingstechnologie zullen kunnen gebruiken als de gebruikers daar expliciet mee instemmen. Dankzij een tijdelijke afwijking van de richtlijn moet de technologie gebruikt kunnen blijven worden om beelden van seksueel misbruik en grooming op te sporen.

De uitbreiding van de richtlijn en alles wat daar het gevolg van is zomaar laten passeren “zou een wereldwijde catastrofe betekenen”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Europa is de grootste hub van kinderporno in de wereld en bovendien zorgen de coronamaatregelen ervoor dat pedofielen online nóg meer vrij spel hebben.”

Daarom werd in de commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken van het Europees Parlement een tijdelijke afwijking van de e-Privacyrichtlijn goedgekeurd, met 53 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Die moet internetbedrijven toestaan om tot 2025 opsporingstechnologie te blijven gebruiken. Zo krijgen de Europese wetgevers voldoende tijd om een permanente oplossing uit te werken.

Volgens Vautmans is de impact van de wetgeving enorm. “Verschillende grote kinderrechtenorganisaties, zoals bijvoorbeeld ook Child Focus bij ons, trokken al aan de alarmbel en riepen op om voor het voorstel te stemmen.” Volgende week wordt de tekst gestemd tijdens de plenaire vergadering, waarna de onderhandelingen met de lidstaten kunnen beginnen.

In het parlement is er ongenoegen over de werkwijze van de Europese Commissie. Volgens Vautmans wachtte die te lang met haar voorstel waardoor er nu pas over kon worden gestemd. De Duitse Birgit Sippel (SPD) wijst dan weer op de onrust over de technologie die gebruikt wordt om grooming tegen te gaan, het online contact zoeken met kinderen met het oog op seksueel misbruik. Die technologie zou, om verdachte gedragingen te kunnen opsporen, de volledige inhoud lezen van elk bericht en elke e-mail die gebruikers versturen.

Vautmans spreekt dat echter tegen en zegt dat de onrust onterecht is omdat er enkel op verdachte termen en woordcombinaties gezocht wordt, “een beetje zoals de spamfilter in je mailbox, zeg maar”.