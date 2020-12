Een PlayStation 5 van 399 euro? Dat is dan 1.000 euro op tweehandssites a.u.b.

Wie een nagelnieuwe PlayStation 5 onder de boom wil, is eraan voor de moeite. De console is overal uitverkocht en het duurt hoogstwaarschijnlijk tot begin volgend jaar eer de winkelketens er opnieuw binnenkrijgen. Wie niet kan wachten, is aangewezen op 2dehands.be en Facebook Marketplace. Maar daar slaan malafide verkopers het geld uit je zakken. In de winkel kost het basismodel 399 euro. Op het internet zijn prijzen rond de 1.000 euro de regel.