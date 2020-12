Volkswagen-baas verwacht binnen vijf à tien jaar zelfrijdende wagens

Het zal vijf tot tien jaar duren voordat er volledig autonoom rijdende auto’s op de markt komen. Dat verwacht althans Herbert Diess, topman van het Duitse autoconcern Volkswagen. In een interview zegt hij dat de ontwikkeling van chips voor auto’s zodanig snel gaat, dat zelfstandig sturende auto’s niet langer verre toekomstmuziek zijn.

“Ik reken erop dat er tussen 2025 en 2030 autonome auto’s komen die rijp zijn voor de markt”, zei Diess in het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche. Hij wijst erop dat de capaciteit van halfgeleiders voor gebruik in auto’s ongeveer ieder anderhalf jaar verdubbelt. De ontwikkelingen op het vlak van kunstmatige intelligentie gaan zo mogelijk nog sneller. “Het is daarom te voorzien dat systemen binnenkort ook in staat zijn complexe verkeerssituaties te beheersen.”

Volkswagen maakte onlangs bekend de komende vijf jaar 73 miljard euro te investeren in de elektrificatie en digitalisering van zijn auto’s. Dat is bijna de helft van het totale investeringsbudget van de autofabrikant. Onder andere een aanscherping van Europese milieuregels dwingt de Duitsers daartoe. Daarnaast heeft Volkswagen een inhaalslag te maken op Tesla, marktleider op het vlak van elektrische auto’s.

Diess is erg onder de indruk van Tesla, laat hij Wirtschaftswoche weten. “Een sterk punt van Tesla is dat ze met hun inmiddels zeer grote wagenpark constant data verzamelen en met de inzet van kunstmatige intelligentie het systeem telkens verbeteren”, stelt de Volkswagen-baas.