Roberto Martinez over loting WK-kwalificaties: “Ik vind niet dat er een tegenstander bovenuit steekt”

Bondscoach Roberto Martinez toonde zich na afloop van de loting voor de kwalificatiewedstrijden op weg naar het WK van 2022 in Qatar opnieuw erg respectvol ten opzichte van de vier tegenstanders die in Zürich uit de bus kwamen, Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland. “Het zijn alle vier teams met elk hun eigen kwaliteiten”, liet de Spanjaard noteren.

LEES OOK.Rode Duivels kunnen eindelijk revanche pakken tegen Wales, ook Tsjechië, Wit-Rusland en Estland moeten voor de bijl

“Het zijn boeiende tijden voor een bondscoach”, stak Martinez van wal. “Er staan ons de komende maanden veel wedstrijden te wachten, hopelijk met fans op de tribunes. Ik ben niet ongelukkig met de loting. Het zijn vier competitieve tegenstanders, met elk hun eigen sterktes.”

De grootste tegenstander voor de Duivels lijkt opnieuw Wales te worden, net als in de kwalificaties op weg naar Euro 2016. Toen gingen de Duivels, nog onder leiding van Marc Wilmots, in Cardiff met 1-0 onderuit en verloren later ook op het EK in de kwartfinales van Gareth Bale en co (3-1).

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Voor de bondscoach persoonlijk, in het verleden zelf actief als speler en coach bij het Welshe Swansea City, wordt het ook een speciaal treffen. “Ik heb veel mooie herinneringen aan mijn jaren bij Swansea”, zei hij. “Ik had er een mooie tijd en heb er nog goede contacten. Het worden voor mij leuke duels om voor te bereiden. Wales is een land met een passie voor het voetbal. Ze hebben een zeer sterk team. Dat weten we als Rode Duivels nog uit het recente verleden. Bondscoach Ryan Giggs werkt er ook aan de toekomst, met enkele jonge jongens.”

“Toch vind ik niet dat er een tegenstander bovenuit steekt”, ging Martinez verder. “Tsjechië is als team vergelijkbaar met Wales. Het telt ook enkele opkomende talenten. Wit-Rusland kwamen we nooit eerder tegen, maar is ook niet te onderschatten. Ze waren sterk in de EK-kwalificaties tegen Nederland. Met Estland tot slot wordt het een prettig weerzien na onze ontmoetingen op weg naar het WK in Rusland.”

Er wacht de Duivels acht kwalificatiewedstrijden, en dat in slechts drie interlandblokken. De eerste wedstrijden volgen al in maart, enkele maanden voor het EK. “Acht kwalificatiewedstrijden in slechts drie ‘camps’ is speciaal”, erkende de bondscoach. “In vorige kwalificatiecampagnes ging het niet zo. Het wordt druk, maar dat is helemaal niet frustrerend. We kijken er juist naar uit. Met het wegvallen van vorig voorjaar wisten we de kalender vol zou zitten.”

“Ruime kern gebruiken”

“We zullen opnieuw een ruime kern samenstellen en we zullen die ruime kern ook moeten gebruiken. Ik wil de jongens immers ook fris houden voor het einde van het seizoen, wanneer het EK wordt gespeeld. Daarom waren de oefenduels afgelopen najaar tegen Ivoorkust en Zwitserland ook interessant. We hadden die duels nodig om de nieuwe jongens klaar te stomen voor maart. We moeten er dan staan in elke wedstrijd. Het zijn ditmaal geen oefenduels, maar kwalificatieduels.”

Toch gaf de bondscoach toe de wedstrijden in maart ook te zien als voorbereiding op het EK. “Het zal de laatste interlandperiode worden voor we samenkomen voor het EK. We hebben de punten natuurlijk nodig op weg naar het WK, maar ik zal de wedstrijden ook gebruiken om te zien welke spelers ik meeneem in mijn selectie van 23 voor het EK.”

LEES OOK. De tegenstanders van de Rode Duivels: Wales als grootste uitdager, onbekend Wit-Rusland en Estland het kleine broertje