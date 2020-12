Onbesproken vijftiger steekt eerst zoon (26) en vervolgens ex-vrouw (55) dood: “Heel veel spijt”, maar wat bezielde hem?

Oudenaarde / Lokeren -

Tijdens een vijf uur durend verhoor heeft Neil M. (52) tegenover de speurders uitgebreide bekentenissen afgelegd. Hij en niemand anders stak zaterdagavond eerst in Oudenaarde zijn zoon Luke M. (26) en wat later in Lokeren zijn ex Martine De Letter (55) dood. “Hij heeft heel veel spijt over wat hij gedaan heeft.”