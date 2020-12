Voorzitter Ivan De Witte over de heikele thema’s bij AA Gent: “Ik had twijfels over Wim De Decker”

Ivan De Witte deed voor het eerst in maanden uitgebreid zijn zegje. Dat gebeurde in De Tribune, op Radio 1. Daar kwam de voorzitter van AA Gent terug op de trainersontslagen, kondigde hij een langer verblijf van Michel Louwagie aan en ging hij ook in op de open brief die het beleid hekelde. “De opvolging moet zorgvuldig voorbereid worden.”