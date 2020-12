Politie legt seksfeestjes stil, maar corona legt seksleven tussen koppels stil

In Paal is een seksfeest met tien mannen en vrouwen stilgelegd; in Brussel zijn twintig naakte mannen samen betrapt. “Hoe langer een lockdown duurt, hoe groter de huidhonger wordt”, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa. En dus ook het ongeduld van de liefhebbers van losse vrijages. “Pas op, het is geen excuus. Van geen seks ga je niet dood”, zegt seksuologe Chloé De Bie. “Maar deze pandemie weegt op onze seksuele gezondheid. Ook op het seksleven van koppels.”