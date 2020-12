De verwachte opstellingen van Lazio en Club Brugge: Rits keert terug in de basis, Italianen op hun sterkst

Club Brugge droomt van de 1/8e finales in de Champions League. Daarvoor moet het winnen op het veld van Lazio. Het belooft een duel op het scherp van de snee te worden, want zowel Club Brugge als Lazio kunnen op al hun sterkhouders beroep doen. Bij blauw-zwart starten Deli en Diatta - net terug uit blessure - wel op de bank. Rits maakt zijn rentree in de basis, hij neemt de plek van Balanta in.