Broers crashen met motor: bestuurder overleeft klap niet

Kruibeke / Aartselaar - Bij een zwaar verkeersongeval in de Burchtstraat in Kruibeke is maandagavond een 37-jarige motorrijder uit Antwerpen om het leven gekomen. De man was na een slipmanoeuvre tegen een geparkeerde auto terechtgekomen. Zijn broer uit Kruibeke, die als passagier op de motor zat, overleefde de klap wel.

Het ongeval gebeurde kort voor 19 uur op de N419 ter hoogte van het kruispunt met de Molenstraat in Kruibeke. Het slachtoffer reed met zijn motor in de richting van Zwijndrecht toen hij ter hoogte van restaurant De Ceder in onduidelijke omstandigheden de controle over het stuur van zijn motor verloor. Volgens een getuige was dat het gevolg van enkele roekeloze slalombewegingen. De motorrijder viel en schoof verder over de rijbaan. Hij kwam hard met zijn hoofd tegen een geparkeerde auto langs de kant van de weg terecht en bleef roerloos liggen.

Reanimatie van drie kwartier

Enkele buurtbewoners die het ongeval hadden horen of zien gebeuren, snelden meteen ter plaatse. Onder hen een eerstejaarsstudent geneeskunde. Ze begonnen onmiddellijk met het reanimeren van de motorrijder. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, namen zij de zorgen over. Verwoede pogingen om het slachtoffer drie kwartier lang te reanimeren, haalden uiteindelijk niets meer uit. De motorrijder overleed ter plaatse. Het gaat om een 37-jarige man van Poolse origine uit Antwerpen.

Broer in shock naar ziekenhuis

De broer van het slachtoffer, een man uit Broekdam in Kruibeke, zat als passagier achterop de motor. Ook hij was door de klap op de grond terechtgekomen. Hij hield er alleen enkele lichte verwondingen aan over. De man was in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Verder onderzoek door het parket van Oost-Vlaanderen zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden van het ongeval. Uit de eerste vaststellingen blijkt alvast dat er geen andere wagens bij betrokken waren.

Kruibeeks burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) kwam zelf ook naar de plaats van het ongeval. Hij deelde zijn medeleven met de familie van de slachtoffers mee en bedankte de mensen die mee hadden geholpen bij de reanimatie.

Tijdens de interventie van de hulpdiensten moest het verkeer beurtelings voorbij.