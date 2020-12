Terminaal zieke mamablogger Lara (34) bevallen van zoontje: “Gabriel geeft hoop en brengt leven”

Beringen -

Mamablogger Lara Switten (34) is bevallen van een zoontje. Gabriel is geboren na goed 31 weken zwangerschap. Een klein mirakel, want Lara kreeg onlangs te horen dat ze niet meer zal genezen van baarmoederhalskanker. “Wie had ooit gedacht dat ik dit ging halen”, schreef ze vorige week nog bij een stralende foto van de 31-weken-mijlpaal.