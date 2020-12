CLUBNIEUWS. Robbie D’Haese verlengt contract bij KV Oostende, geen breuk voor Kylian Hazard

Het is voetballen geblazen in de Jupiler Pro League. Wij lijsten het belangrijkste nieuws van onze eersteklassers voor u op.

WAASLAND-BEVEREN. Sportief directeur na 3 maanden al weg

Waasland-Beveren moet op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Het avontuur van Miguel Torrecilla zit er na drie maanden al op. De Spanjaard werd in september voorgesteld, maar wordt nu wellicht de nieuwe sportief directeur van Real Zaragoza, dat uitkomt in de Spaanse tweede klasse.(whb)

AA GENT. Vlotte oefenzege tegen Deinze

Vanhaezebrouck plande daags na de partij in Oostende een oefenpartij tegen Deinze. Hij zag zijn team al vroeg op voorsprong komen via een penalty van Dorsch. Gent controleerde de partij en verdubbelde halfweg de eerste helft zijn voorsprong via Depoitre. Chakvetadze legde de 3-0-eindstand vast.(ssg)

ANDERLECHT. FC Luik wil bekermatch absoluut afwerken

Anderlecht zal zijn ticket voor de 1/8ste finales van de Beker niet cadeau krijgen. FC Luik, tegenstander in de 1/16de finales op 10 januari, wil het duel absoluut afwerken. Eerder zag het ernaar uit dat amateurclubs niet zouden kunnen spelen, maar FC Luik maakt zich sterk dat het zijn thuismatch tegen paars-wit coronaveilig kan organiseren. (mah)

OH LEUVEN. Drie matchen schorsing geëist voor Maertens

Het bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete voor Maertens, die zaterdag te laat kwam met een tackle op Hazard. OHL kan nog in beroep gaan, maar de schorsing is hoe dan ook niet van toepassing op de inhaalmatch van vanavond tegen Moeskroen. Tshimanga is nog niet inzetbaar na zijn stressfractuur.(mah)

Foto: Photo News

RC GENK. Alleen Sonck nog straffer dan Onuachu

Veertien goals in evenveel matchen, Onuachu gooit hoge ogen met zijn cijfers na 15 speeldagen. Toch startte een Genkse spits ooit nog spectaculairder: Wesley Sonck.

In 2001-2002 had hij na 15 speeldagen al 16 goals. Hij scoorde finaal 30 keer in 32 competitiematchen. Onuachu weet dus wat hem te doen staat. (mg)

KV OOSTENDE. D’Haese tekent bij tot 2024

Robbie D’Haese (21) tekende vorige week een nieuw contract bij KV Oostende. De youngster, momenteel nog in de lappenmand met een spierblessure, zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2024. “Ik voel me goed in Oostende, de club waar ik ben opgegroeid”, liet D’Haese optekenen. (jve)

CERCLE BRUGGE. Geen breuk voor Hazard

Kylian Hazard hield aan de tackle van OHL-speler Maertens enkel een zware kneuzing over. Een scan wees uit dat er niets gebroken is. Hij moet een paar dagen rusten. Deuro, Biancone en Decostere blijven out, maar werken wel individueel. Monaco-directeur Paul Mitchell blijft nog tot vanavond in Brugge om een paar dossiers te bespreken. (kv)