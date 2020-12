Leeuwen van de zoo van Barcelona besmet én hersteld van Covid-19

De vier leeuwen van de zoo van Barcelona hebben positief getest op het coronavirus. Het bleef bij lichte symptomen, en er was op geen enkel moment gevaar voor bezoekers, zo meldt de dierentuin. Omdat die door de lockdown niet binnen mogen, “maar ook omdat iedereen van nature voldoende afstand houdt bij een leeuw”.

Het mannetje Kiumbe is vier, de wijfjes Zala, Nima en Run Run zijn 16 jaar oud. Maar ook al heeft de harem een gezegende leeftijd, alle vier de dieren zijn inmiddels vlot hersteld van Covid-19. Het bleef bij lichte symptomen die na twee weken weer verdwenen waren. Behalve dan het niezen en hoesten, dat sleepte net iets langer aan. “Maar ondertussen stellen ze het allemaal goed.”

De besmetting dateert van november. Toen enkele verzorgers positief testten, hadden ook de leeuwen af te rekenen met het virus. Wie wie infecteerde, zegt de dierentuin niet. Maar in het verleden sprong het virus al een eerdere keer van een mens naar een katachtige. In april raakte in de Bronx Zoo, in de VS, tijger Nadia op die manier besmet. De leeuwen vertoonden tekenen van een luchtweginfectie toen beslist werd een test af te nemen.

Wissers in de neus

Eerst ging het om een onderzoek naar antistoffen. Toen dat een positief resultaat gaf, namen de dierenartsen van het park een PCR- test af bij de leeuwen. Mét een wisser in de neusgaten, net zoals bij de mens. Een delicaat werkje dat een grote vaardigheid en zorgvuldigheid vereist, zo stelt de Zoo in de persmededeling. Want zo’n wisser is bij de leeuwen even onaangenaam als bij mensen, en de dieren werden niet verdoofd.

Ze kregen nadien ontstekingsremmers en werden nauwlettend gemonitord. De Zoo zelf nam contact op met de Bronx Zoo en met andere internationale experts. De naaste verzorgers werden ook getest, maar bleven negatief. Om elk risico te vermijden, dragen ze bij de leeuwen nu altijd FFP3-maskers, gezichtsschermen, een overall en plastic hoesjes over de schoenen.

De dierentuin maakt van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over het virus, en hoe het grote katten beïnvloedt. Het zijn de enige dieren in de zoo die besmet zijn geraakt. Opmerkelijk, want tijdens de eerste golf was er vooral angst dat het virus naar de apen zou overslaan. Bezoekers zijn nooit in gevaar geweest, zegt het park nog. Omdat de stad in lockdown zat. “Maar ook omdat gewoonweg niemand dicht genoeg komt om besmet te raken.”