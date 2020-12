Romelu Lukaku speelt voor Sinterklaas en houdt zich niet in tijdens zeldzaam interview: “Ik ben een top vijf spits in de wereld”

Het is al Romelu Lukaku wat de klok slaat tegenwoordig. Van het gezicht van de nieuwe PS5 tot held in Milaan door zijn knalprestaties bij Inter. En dus haalde het gerenommeerde France Football hem voor de microfoon voor een zeldzaam maar rechtuit interview.

Maandag raakte bekend dat ‘Big Rom’ het Belgische uithangbord van Playstation 5 is. Sony strikte de spits van de Rode Duivels en Inter om de nieuwe spelconsole te promoten in een televisiespot. Het maakte van Lukaku meteen een soort Sinterklaas, want dezelfde dag nog deelde hij PS5’s uit aan zijn ploegmaats bij de Nerazzurri. Grazie, Romelu!

Lukaku verscheen de voorbije weken al meermaals op de cover van onder andere La Gazzetta dello Sport. Maar dinsdag staat hij in Inter-kleuren op de voorpagina van France Football. Vrank en vrij sprak ‘Big Rom’ er over zijn evolutie als nummer 9.

“De voorbije maanden heb ik laten zien dat ik een van de vijf beste spitsen ter wereld ben”, stelde Lukaku. “Er zijn spelers die misschien meer doelpunten gemaakt hebben (hij 12 goals in 13 wedstrijden, red.), maar ik hoor bij de top vijf. De volledige lijst wil ik niet geven, maar ik ben een van hen. Ik wil mezelf ook niet vergelijken met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Robert Lewandowski. Maar als zij op alle gebieden hun grenzen blijven verleggen, waarom zou ik dat niet kunnen?”

Het mag duidelijk zijn: Lukaku barst van het zelfvertrouwen na zijn opmars bij Inter onder trainer Antonio Conte. “Elke training opnieuw zet hij een verdediger in mijn rug, die vervolgens alles moet geven om mij te stoppen. Als ik de bal verlies, beginnen we gewoon opnieuw. Weet je, in Italië komt winnen op de eerste plaats. Er is een groot verschil in de aanpak met die in Engeland. Ik concentreer me op wat ik precies moet doen. Tactisch gezien, dan spreek ik over mijn positionering en bewegingen, mag ik me niet vergissen. Nooit.”

Klik met Henry

Lukaku is intussen al een tijdje de meest doeltreffende spits ooit van de Rode Duivels. “Ondanks mijn moeilijke start was ik er 100 procent zeker van dat ik die status zou verwerven”, aldus de Inter-spits, die naar eigen zeggen veel leerde van Thierry Henry. “Vroeger scoorde ik vooral omdat ik ballen aangeleverd kreeg. Via voorzetten of passes. Thierry vertelde me: het verschil tussen jou en de top is het vermogen om je eigen kansen te creëren. Als je drie spelers moet dribbelen, doe dat dan. Dat advies zorgde voor een klik.”

Dat alles heeft ervoor gezorgd dat de immer bekritiseerde Lukaku nu overladen wordt met lof. “Er zijn dagen dat je moest beseffen dat je voor het team zal werken, zonder daarvan meteen de vruchten te plukken. Omdat het je dag niet is. Intussen geloof ik dat bijna iedereen dit nu doorheeft en daar word ik echt super blij van. Mensen realiseren zich dat ik nadenk als ik aan het spelen ben. Dat is cool. Denk aan de counters tegen Brazilië en Japan op het WK. Veel spelers willen accelereren met de bal, ik duw die altijd wat verder voor mij uit om te zien wat er gebeurt. En kijk.”