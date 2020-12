Kunstwerk van barokmeester Jacob Jordaens ontdekt in stadhuis Sint-Gillis

Brussel / Sint-Gillis - In het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel is een belangrijk werk van de Antwerpse barokmeester Jacob Jordaens gevonden. Het werk hing bijna 60 jaar in het kantoor van de schepen van Stedenbouw en werd al die tijd beschouwd als een kopie. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deed de opmerkelijke ontdekking tijdens een inventarisatie in opdracht van urban.brussels in 2019.

Het kostbare geschilderde paneel is nu geauthentiseerd als de oudste bekende versie van een compositie van ‘De heilige familie’ die Jordaens ook gebruikte in drie andere schilderijen. Die werken maken deel van de prestigieuze verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.

Door de wetenschappelijke samenwerking tussen het KIK, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project kan, na meer dan een jaar van diepgaand onderzoek, het werk met zekerheid toegeschreven worden aan Jacob Jordaens (1593-1678) en gedateerd worden rond 1617-1618.

Uit een zorgvuldige analyse van dit Jordaens-paneel bleek ook dat de jonge Antoon van Dyck (1599-1641), een ander meester van de barokke schilderkunst, hout van dezelfde boom heeft gebruikt voor verschillende van zijn composities. Dit versterkt de hypothese dat de jonge Jordaens en Van Dyck tegelijk werkzaam waren in het atelier van Rubens, luidt het.

De meer dan 400 jaar oude ‘Heilige familie” die in Sint-Gillis werd ontdekt, zal bij het KIK een uitgebreide restauratie van een jaar krijgen, gefinancierd door urban.brussels. Eind 2021 zal het publiek het schilderij in zijn oorspronkelijke glorie kunnen ontdekken in de KMSKB.

“Het is een bijzonder emotioneel moment om een origineel werk van een van de grootste barokke schilders te ontdekken. Het is ook enorm fascinerend om wetenschappelijke onderzoek te voeren wanneer men kan aantonen dat deze Heilige familie een belangrijke mijlpaal vormt in het werk van de jonge Jacob Jordaens”, zegt Constantin Pion, kunsthistoricus bij het KIK.

“Dit mooie verhaal is geen toeval. In 2019 besloot het Brussels Gewest, via Urban-Brussels, om alle 800 kunstwerken in het stadhuis van Sint-Gillis op te lijsten in het kader van de inventaris van het roerend erfgoed van Brussel. Het is ook het Brussels Gewest dat het KIK financiert voor het onderzoek naar het schilderij van Jordaens en dat in de komende maanden de nodige middelen zal vrijmaken voor de restauratie ervan”, aldus Pascal Smet (be.one), Brussels staatssecretaris van Erfgoed.