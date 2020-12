Identiteit eindelijk bekend van man die goudschat van excentrieke miljonair Forrest Fenn vond

Meer dan tien jaar werd ernaar gezocht, meer dan 350.000 mensen zochten ernaar en vijf mensen lieten het leven tijdens de zoektocht, maar afgelopen juni werd de goudschat verborgen door de excentrieke miljonair Forrest Fenn eindelijk gevonden. Enkele maanden later is de identiteit van de gelukkige vinder eindelijk onthuld.

De zoektocht begon in 2010. Toen onthulde de Amerikaanse kunsthandelaar Forrest Fenn dat hij “ergens in de Rocky Mountains” een kistje vol goud en sieraden ter waarde van één miljoen dollar had verstopt. In de jaren erna zou hij die kist naar eigen zeggen nog hebben aangevuld waardoor de waarde minstens verdubbeld was. Een schatkaart was er niet, de enige leidraad om de schat te vinden was een cryptisch gedicht met onder meer deze versregels:

“Luister naar me, luister goed. Het is een inspanning waard, net als de kou. Als je moedig bent en in het woud, dan geef ik je een kans op het goud.”

De schat ontketende een heuse goudkoorts in de VS. Door de jaren heen trokken liefst 350.000 goudzoekers erop uit om de felbegeerde kist te vinden. Iets wat zeker niet altijd zonder gevaren was: in totaal kwamen vijf mensen om het leven tijdens de zoektocht. In juni van dit jaar onthulde Fenn dat de schat gevonden was. De miljonair kreeg echter veel kritiek omdat hij de identiteit van de vinder en de exacte locatie van de vindplaats nooit onthulde. Veel mensen geloofden dat het allemaal nep was en dat er nooit een schat was geweest.

Toen Fenn in september overleed na een ongelukkige val, werd gedacht dat het mysterie nooit uitgeklaard zou worden. Maar daar is nu verandering in gekomen. Jonathan ‘Jack’ Stuef, een 32-jarige student geneeskunde, heeft onthuld dat hij de kist opgegraven heeft “ergens in de wildernis van de Amerikaanse staat Wyoming”. Nieuws dat nu ook bevestigd wordt door de kleinzoon van Forrest Fenn. “We wensen Jack geluk en hopen dat de andere zoekers hem nu zullen behandelen met het respect dat hij verdient”, zo luidde het.