Cijfers blijven stagneren: nog altijd gemiddeld ruim 2.100 besmettingen en 192 ziekenhuisopnames per dag

Het daggemiddelde van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames tussen 1 en 7 december is gedaald met 12 procent tegenover de voorgaande periode, tot 192 opnames. Een dag eerder daalde dat gemiddelde nog met 18 procent. Dat blijkt uit het dagelijkse epidemiologisch bulletin dinsdag van Sciensano.

Er lagen zondag 3.276 mensen in het ziekenhuis, waarvan 723 op intensieve zorgen. Die cijfers zijn respectievelijk met 19 en 20 procent gedaald tegenover een week eerder.

Tussen 28 november en 4 december raakten gemiddeld 2.133 mensen dagelijks besmet met het coronavirus. Dat is een daling van 9 procent tegenover de voorgaande periode. Maandag werd voor de periode van 27 november tot 3 december nog een gemiddelde van 2.163 besmettingen gemeld, een dag ervoor waren dat er 2.175. De cijfers blijven dus stagneren. In totaal raakten al 592.615 Belgen besmet met het virus.

In diezelfde periode vielen dagelijks gemiddeld 105 dodelijke slachtoffers te betreuren, een daling van 19 procent tegenover een week eerder. In totaal zijn er in ons land nu 17.386 mensen gestorven door het coronavirus.

Besmettingen per provincie:

Het reproductiecijfer