Martine Tanghe wil geen ereburger van Kortrijk worden

Martine Tanghe is vereerd dat ze gevraagd werd om ereburger van Kortrijk te worden maar ze past er vriendelijk voor. Foto: © VRT - Sofie Silbermann

Kortrijk - Gewezen nieuwslezer Martine Tanghe past voor het Kortrijkse ereburgerschap. Maar ze is wel vereerd.

Het was gemeenteraadslid Nawal Maghroud (SP.A) die het initiatief nam om Martine Tanghe (65) het ereburgerschap van Kortrijk aan te bieden. “Ze woonde in Bissegem en liep school in Kortrijk”, zegt Maghroud. “In Bissegem gingen stemmen op om een straat naar haar te noemen. Dat kan echter niet omdat straten worden toegekend aan personen die overleden zijn. Dan deed ik het voorstel tot ereburgerschap.”

Maghroud lanceerde haar oproep en kreeg steun van enkele Kortrijkse politieke partijen, maar moest nog het fiat vragen aan Martine Tanghe zelf. De voormalige Kortrijkse liet weten erg vereerd te zijn en zeer erkentelijk. Ze zou het aanbod echter afslaan.

Hugo Claus

Bissegem reageerde al via sociale media en verving het beeld van Minneke op de Plaats digitaal door de buste van Martine Tanghe. Twaalf jaar geleden weigerde Hugo Claus ook al eens het ereburgerschap van Kortrijk. Hij had een haat-liefde verhouding met Kortrijk, die hij maar een onbenullige stad noemde.

Je kan ereburger worden van de stad als je er verdiensten hebt. Je hoeft er niet geboren te zijn.

bekijk ook

Martine Tanghe: “Bedankt dat u bij ons was, ik zal u missen”

Video: VRT

Kleinzoon Max verrast Martine Tanghe in de studio na haar laatste Journaal

Video: VRT

Dany Verstraeten (VTM Nieuws) wuift Martine Tanghe uit