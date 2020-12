Vlaamse leerlingen zakken weg voor wiskunde en wetenschappen

Alweer een mokerslag voor ons onderwijs: in een nieuwe internationale studie scoren Vlaamse leerlingen voor wiskunde en wetenschappen fors minder dan de vorige ronde. Dit is de zoveelste studie die aantoont dat er iets schort met onze onderwijskwaliteit. “Ik ga de bar slechte resultaten niet minimaliseren”, zegt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Het onderzoek dat vandaag is voorgesteld, peilt om de vier jaar naar de kennis van wetenschappen en wiskunde bij tienjarigen wereldwijd. Deze keer namen 58 landen deel aan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). In Vlaanderen gaat het om 4.629 leerlingen uit het vierde leerjaar.

Ben Weyts. Foto: Kris Van Exel

De resultaten zijn slecht . Voor wiskunde scoren Vlaamse leerlingen nu gemiddeld 532 punten. Dat is een daling van 14 punten in vergelijking met 2015. Maar vooral in vergelijking met 2003 is de conclusie ontnuchterend: toen behoorden we nog tot de wereldtop, terwijl we nu zijn afgezakt naar plaats zeventien. Vooral de Aziatische landen scoren beter, maar ook landen als Engeland, Ierland en Oostenrijk.

Ook voor wetenschappen zijn de resultaten achteruitgegaan. Voor biologie, natuurkunde en aardrijkskunde scoorden onze leerlingen 11 punten minder (501). Daarmee bekleden we plaats 35 en zitten we dus in de staart van het peloton, ter hoogte van landen als Portugal en Kazachstan.

Zoveelste klap

Met TIMSS krijgt ons onderwijs een zoveelste klap te verduren. De voorbije jaren kwamen er regelmatig dergelijke vergelijkende onderzoeken uit en telkens toonden ze dezelfde trend: het Vlaams onderwijs boert achteruit. Het is een van de redenen waarom de politiek zijn grip op ons onderwijs verstrengt, met onder meer centrale toetsen en uitgebreide eindtermen.

“Ik ga de bar slechte resultaten niet minimaliseren met enkele lichtpuntjes die ook in TIMSS zitten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We moeten durven te benoemen dat we aan het wegglijden zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we doorgaan met de belangrijke hervormingen die nu in de steigers staan. Het zal zeker 10 jaar duren voor we de effecten van al die hervormingen zien, maar we moeten deze keuzes durven te maken.”