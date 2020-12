Machtige Mino Raiola doet stof opwaaien met uitspraak over Pogba en is boos dat Haaland vergeleken werd met Lukaku: “Niet juist”

Paul Pogba vertrekt best bij Manchester United. Met die niet te misverstane boodschap kwam Mino Raiola, de machtige makelaar van de Fransman, op de proppen in een interview met Tuttosport. Het zorgde voor heel wat ophef in Engeland.

Zeggen dat de miljoenentransfer van Paul Pogba van Juventus naar Manchester United geen groot succes is gebleken, dat is een understatement. De flamboyante middenvelder vond nooit volledig zijn draai bij zijn jeugdclub zoals hij dat deed in Turijn. Het hielp ook niet dat United een paar keer van manager wisselde en aan een historisch zwakke periode bezig is. De laatste prijs dateert namelijk al van 2017, de League Cup.

Dit seizoen sukkelde de 27-jarige Franse wereldkampioen met het coronavirus, waardoor hij nog maar één keer kon scoren in dertien optredens. En een vaste waarde was hij sowieso al niet onder Ole Gunnar Solskjaer. En dat makelaar Mino Raiola de dag van de cruciale Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (dat net als PSG evenveel punten telt als United) met enkele gepeperde uitspraken komt, zet dan ook kwaad bloed in Engeland.

“Paul is niet gelukkig in Manchester”, aldus de Nederlander. “Hij kan zich niet langer uitdrukken op de manier die hij wil en verwacht. Paul heeft een nieuw team nodig, frisse lucht. Hij ligt nog onder contract voor 18 maanden want zijn contract loopt af in de zomer van 2022, maar de beste oplossing voor alle partijen is een transfer in de volgende transferperiode. Ander riskeren ze hem voor niets te verliezen want het is op dit moment niet de intentie van de speler om te verlengen. Wie dat niet begrijpt, snapt niets van voetbal. Laat ze mij maar beschuldigen als Paul vertrekt.”

En nu?

De Red Devils legden vier jaar geleden 105 miljoen euro op tafel voor Pogba, die ze op jonge leeftijd voor een appel en een ei naar Juve lieten vertrekken. Volgens Raiola kan het goed zijn dat zijn cliënt opnieuw naar de Oude Dame verhuist, al klinkt de lokroep van Real Madrid ook luid. Of PSG. In Engeland lijkt Pogba het alvast volledig verkorven te hebben.

“Verkoop hem”, fulmineerde Jamie Carragher (ex-Liverpool) bij Sky Sports. “Ik zeg dit nu al twaalf maanden. Mijn god, hij is de meest overrated speler die ik ooit gezien heb. Die twee zijn een schande. We wijzen nu naar zijn makelaar, maar wat denkt Pogba hiervan? Makelaars en spelers zijn tegenwoordig dikke vriendjes. Pogba wist echt wel wat er uit Raiola’s mond zou komen. En als dat niet het geval was, dan moet hij zijn makelaar ontslaan. Simpel. Bovendien weet ik niet naar waar hij zou vertrekken. Wie wil hem nog? Hij zat op de bank bij United en speelde alleen omdat Solskjaer andere spelers rust gunde.”

Ook Man United-legende Gary Neville stelde zich luidop vragen bij de escapade van Raiola. “Dit is nog al gebeurd”, aldus de voormalige verdediger op Twitter. “Maar Paul Pogba zal wel geweten hebben dat dit eraan zat te komen, niet? Indien dat niet het geval was, dan zouden we snel een reactie van hem moeten zien waarbij hij zijn makelaar terechtwijst. De timing is echt vreselijk.”

Intussen was Pogba dinsdag niet weg te denken van de Britse voorpagina’s:

Haaland

Raiola is een man met vele bekende cliënten in zijn portefeuille. Zoals Zlatan Ibrahimovic en Erling Haaland, twee spitsen die erg op elkaar lijken aldus de Nederlander.

“Haaland speelt zoals Ibrahimovic op z’n 20ste”, klinkt het in hetzelfde interview. “Solskjaer is een goeie gast, maar hij was fout toen hij Erling vergeleek met Romelu Lukaku. Hij zou beter een manier vinden om Pogba opnieuw als een kampioen te laten spelen in plaats van het te hebben over Haaland. Erling is als een schilderij. Hij is zoals De Schreeuw van Munch omdat hij verdedigers nachtmerries bezorgt. Hij belde me op toen hij vervangen werd in de 85ste minuut bij Dortmund (tegen Hertha Berlijn, red.). Hij was boos omdat hij vier keer had gescoord en er nog eentje wilde maken. Hij wil altijd de beste zijn, zoals als hij aan het schaken is.”

Maar volgens Raiola is de Noorse goalgetter nog steeds heel gelukkig bij Dortmund. “Ik kan niet spreken over de afkoopclausule van Haaland. Wil Real Madrid hem? Dat is niets nieuw. Erling wil de Champions League winnen. Als hij Dortmund zou verlaten, dan is dat vanwege zijn ambitie en zeker niet voor het geld.”