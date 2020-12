Ekeren -

Het zijn de kortste dagen van het jaar, maar in de Vierkerkenstraat in Ekeren is daar weinig van te merken. Buurmannen Danny en Marc zorgen er met hun kerstverlichting voor licht in de duisternis. En ze laten zich door elkaars huis inspireren om elk jaar weer een stapje verder te gaan. Het resultaat is een explosie van licht en kleur aan weerszijden van de straat.