Nederlandse CEO verdient 108 miljoen dollar… per maand

De Nederlander Frank Slootman verdient maar liefst 108 miljoen dollar (ruim 89 miljoen euro) per maand als CEO van het Amerikaanse techbedrijf Snowflake, zo berekende persagentschap Bloomberg.

Hoewel hij eerder had verklaard “nooit meer naar het bedrijfsleven te zullen terugkeren”, kwam Frank Slootman in april van vorig jaar terug op die beslissing. De Nederlander, die al 25 jaar ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, ging aan de slag bij techbedrijf Snowflake in Silicon Valley.

Daar kreeg hij een basissalaris van 375.000 dollar per maand met daarbovenop vier jaar lang elke maand een pakket van 13,7 miljoen opties. Omdat het bedrijf het momenteel zo goed doet, zijn die aandelen in korte tijd met liefst 23 procent in waarde gestegen, waardoor elk pakket aan opties nu 108 miljoen dollar waard is. Als de aandelen begin 2023 nog even veel waard zijn, betekent dat een totaalpakket van liefst 5,2 miljard dollar.

Nu cashen kan Slootman nog niet: om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zitten zijn opties vast tot maart.