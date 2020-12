Verkeerde man met het hoedje getuigt op proces aanslagen Brussel: “Ik wacht nog altijd op mijn bevrijding”

Faycal Cheffou is de man die na de aanslagen in Brussel werd opgepakt als de man met het hoedje, maar dat uiteindelijk niet bleek. Vier en een half jaar na zijn onterechte beschuldiging hoopt hij dat zijn buitenvervolgingstelling werkelijk wordt en ook voor hem een lijdensweg ophoudt: “Ik verwacht dat ze me het hoedje afnemen”, vertelde Cheffou op de tweede dag van de raadkamerzitting.

Nadat hij door de terreureenheid werd opgepakt, bracht Faycal Cheffou vijf dagen door in de cel. Hij was de “man met het hoedje” die na de aanslag op de luchthaven van Zaventem wegwandelde. Tot DNA-onderzoek aantoonde dat die beschuldiging ten onrechte was. Cheffou draagt de stempel van terreurverdachte nog steeds met zich mee en hoopt daar nu van af te komen. Het federaal parket vraagt de buitenvervolgingstelling voor de man.

“Ik blijf de veroordeling als verdachte voelen. Terwijl ik me eigenlijk afvraag wat ik hier doe”, is Cheffou duidelijk. “Iedereen moet weten wat er echt gebeurd is. Vier en een half jaar later wacht ik op mijn bevrijding. Maar voor de slachtoffers moet het nog veel zwaarder zijn”, stelt hij.

Cheffou hoopt het hele verhaal en zijn foutieve beschuldiging achter zich te laten. Al zit de fout waarvan hij slachtoffer werd, hem wel nog hoog. “Gisteren heb ik alleen maar goede dingen gehoord over de politie, maar daarbij zijn ze mij wel vergeten. De politie heeft in mijn geval wel slecht werk gedaan”, vindt Cheffou.