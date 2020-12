OPROEP. Is jouw operatie uitgesteld door corona?

Niet iedereen houdt zich even strikt aan de coronamaatregelen. Lockdownfeestjes moeten worden stilgelegd. Alleen winkelen valt velen zwaar. En ook de feestdagen beloven een echte uitdaging te worden. Maar die zogenaamde “coronamoeheid” en het niet naleven van de richtlijnen gaat ten koste van mensen die nu wachten op een operatie. Want: de bedden zijn in de eerste plaats gereserveerd voor coronapatiënten.