Er is onlangs een orang-oetan geboren in Pairi Daiza, zo kondigt het dierenpark dinsdag aan in een persbericht. Het gaat om een Sumatraanse orang-oetan, een soort die in de natuur kritiek met uitsterven bedreigd is.

“De kleine orang-oetan is het tweede jong van ons koppeltje Ujian en Sari”, zo staat te lezen in het persbericht. “Het jong werd op natuurlijke wijze verwekt en geboren. Pairi Daiza telt nu zes van deze uiterst zeldzame mensapen.”

Het zeventienjarige vrouwtje Sari is 28 november bevallen van een “stevige baby”, een mannetje van anderhalve kilo. “Da’s een erg gezond geboortegewicht voor een orang-oetan”, zo luidt het. Het diertje kreeg de naam ‘Mathaï’ van zijn verzorgers. “De baby drinkt meer dan voldoende, opent regelmatig zijn ogen en blijft veilig vastgehaakt aan de lange haren van zijn moeder. Zo zal zijn leven er ook de komende twee jaar uitzien.”

Mathaï zal opgroeien in een vierkoppig gezin met mama Sari, papa Ujian en grote broer Berani. “Daarnaast is er ook nog het koppeltje Sinta en Gempa, dat een jong verwacht in 2021. Zo hebben we hier binnenkort maar liefst zeven orang-oetans.”

De geboortes zijn uitstekend nieuws, want de diersoort is “kritiek met uitsterven bedreigd” volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN). “Orang-oetans zijn in Indonesië de eerste slachtoffers van stroperij en het vernietigen van hun habitat voor palmolieplantages. Er zouden nog amper 14.000 van deze dieren in de natuur overblijven. En dat aantal gaat nog snel achteruit. Aan dit tempo zijn er binnenkort geen orang-oetans meer over. Het is vijf voor twaalf.”

Foto: pairi daiza