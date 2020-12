Peter Maes voorgesteld als trainer van STVV: “Ik ben een bouwer”

Lang geleden dat de perszaal van Stayen nog zo gevuld was als dinsdagochtend. De voorstelling van Peter Maes als nieuwe trainer van STVV lokte heel wat media-aandacht. Geflankeerd door CEO Takayuki Tateishi en voorzitter David Meekers sprak de Lommelse opvolger van Kevin Muscat duidelijke taal: “Ik weet wat de mensen in Sint-Truiden willen. Daar gaan we keihard aan werken.”

LEES OOK. Een portret van Peter Maes, de nieuwe trainer van STVV: van succescoach tot koning van het zwart geld

Omstreeks 9.40 uur kwam het drietal de volle perszaal binnengewandeld. Het contract van 2,5 jaar was op dat moment nog maar net getekend. David Meekers nam als eerste het woord en lichtte de keuze van Sint-Truiden voor Maes toe: “Onze sportieve situatie is gekend, we willen vanaf vandaag een nieuwe weg inslaan. We willen resultaten boeken, strijd en kwaliteit leveren. We kijken er erg naar uit om met Peter samen te werken.”

Vervolgens nam Maes zelf het woord. “Ik ben even uit het voetbal geweest maar ben heel content dat ik terug ben”, zo opende de kersverse coach van de Kanaries. “Ik ben enorm gemotiveerd om STVV de resultaten te geven die het nodig heeft. Dan heb ik het over de strijd tegen het behoud maar ook over de sfeer terugbrengen die STVV nodig heeft. Ik ben iemand van de streek, ik denk dat ik perfect weet wat de mensen in Sint-Truiden willen. Daar gaan we keihard aan werken.”

Maes haalde daarna zelf het heikele thema ‘Propere Handen’ aan. “Ik wens er heel weinig over te zeggen, ik laat het werk over aan het gerecht”, zo zei hij over de affaire waarin hij terechtstaat voor witwaspraktijken. “Ik merk dat bepaalde schrijvende pers het nodig vindt om deze zaak, die dateert van twee jaar geleden, steeds weer van onder het stof te halen. Ik hoop dat we dit vandaag kunnen afsluiten en dat ik me op het sportieve kan concentreren. Ik sta graag op het veld en wil werken. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik hoop ook dat deze persconferentie snel afgelopen is, zodat ik meteen naar het trainingsveld kan.”

Halfvol glas

Omdat hij de laatste maanden werkloos was, had Maes tijd genoeg om het voetbal in binnen- en buitenland te volgen. Ook de wedstrijden van STVV heeft hij met argusogen bekeken. “Er werd vaak met een klein verschil verloren”, zo analyseerde hij de voorbije maanden van zijn nieuwe club. “Nochtans kreeg STVV vaak voldoende kansen om wedstrijden te beslissen. Scoren lukte echter moeilijk. Maar geluk dwing je ook af. Het belangrijkste is nu dat we het gevoel creëren dat we matchen kunnen winnen.”

Maes ondertekende een contract van tweeëneenhalf jaar op Stayen. Een blijk van vertrouwen vanuit de bestuurskamer. “Ik ben een bouwer, bij mij is het glas altijd halfvol”, zei hij daarover. “Ik ben geen coach die al veel clubs versleten heeft. Bij mijn vorige clubs heb ik op de lange termijn kunnen werken en heb ik steevast de identiteit van Peter Maes kunnen terugbrengen. Dat wil ik hier ook doen.”

Over wie de technische staf verder zal invullen, was dinsdagochtend nog geen duidelijkheid. De onderhandelingen hieromtrent lopen met twee assistenten. De bedoeling is alleszins dat deze pionnen zaterdag naast Maes in de dug-out zullen plaatsnemen. Dan staat de Lommelaar voor zijn debuut op Stayen tegen Charleroi. De voormiddagtraining werd vandaag nog geleid door Stef Van Winckel, al nam Peter Maes ook al even het woord om zijn nieuwe spelersgroep toe te spreken. In de namiddag leidt hij zijn eerste veldtraining als coach van de Kanaries.

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS