Boekingen lopen opnieuw binnen, maar waar kan je heen? Wat met vouchers? Alles wat je moet weten over reizen

Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen merken sinds twee weken dat de boekingen opnieuw binnenlopen. Het gevolg van vaccinoptimisme. Maar is het verstandig om te boeken in deze tijden? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn geld niet kwijtspeel als de reis wordt geannuleerd of de reisorganisatie over de kop gaat? Waar kan je heen en vanaf wanneer? En wat te doen als je reis de afgelopen maanden werd geannuleerd? Een antwoord op je vele reisvragen.