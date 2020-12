Beste tot nu toe? “Vaccin van Chinese Sinovac heeft effectiviteit van 97 procent”

Het coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinovac is 97 procent effectief, dat blijkt uit tests van het Indonesische farmabedrijf Bio Farma. Het Chinese vaccin zou daarmee de hoogste effectiviteit hebben van alle vaccins die tot nu toe werden ontwikkeld.

Bio Farma, een Indonesisch staatsbedrijf, heeft het vaccin van Sinovac een maand lang getest. “De voorlopige resultaten van onze klinische proeven tonen aan dat het vaccin 97 procent effectief is”, aldus woordvoerder Iwan Setiawan. Aan het onderzoek zouden zo’n 1.600 mensen hebben deelgenomen. “Maar het gaat om voorlopige resultaten, ons onderzoek loopt nog.”

De woordvoerder van Sinovac liet weten dat de exacte efficiëntie pas in januari bepaald zal worden. Volgens hem verwijst de 97 procent naar de seroconversieverhouding, die niet noodzakelijk dezelfde is als de doeltreffendheid. Sinovac analyseert op dit moment ook de data van een fase 3-onderzoek in Brazilië.

In tegenstelling tot Westerse vaccinproducenten hebben de Chinese tot nu toe geen efficiëntiepercentages vrijgegeven van de tests in de laatste fase.

