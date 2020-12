En plots tovert Club Brugge kapitein Ruud Vormer om tot een Romeinse gladiator: “Nullus Sudor, Nulla Gloria”

Als Club Brugge in Rome wint tegen Lazio, dan staat het in de 1/8ste finales van de Champions League. Het zou wat zijn. Om de blauw-zwarte familie nog wat extra te motiveren, plaatste de Belgische hoop in Europa een speciale video online. Met kapitein Ruud Vormer als een Romein, een echte gladiator klaar voor de strijd. “Nullus Sudor, Nulla Gloria”, klinkt het. Oftewel de Latijnse vertaling van “No Sweat, No Glory”.