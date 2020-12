Boris Johnson over Brexit-akkoord: “Het ziet er zeer, zeer moeilijk uit”

De posities van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit liggen nog ver uiteen. Deze week een akkoord sluiten zal dan ook allesbehalve evident zijn. Die boodschap stuurde de Britse premier Boris Johnson dinsdag de wereld in. “We moeten optimistisch zijn. We moeten in de kracht van de rede geloven om dit te doen slagen, maar ik moet zeggen dat het er momenteel zeer, zeer moeilijk uitziet.”

Ondanks verwoede pogingen slagen de Europese en Britse onderhandelaars er maar niet in een akkoord te sluiten over de toekomstige bilaterale handelsrelaties. Dat akkoord moet al op 1 januari ingaan, wanneer het Verenigd Koninkrijk na de Europese Unie ook de Europese interne markt en de douane-unie zal verlaten hebben. Maandagavond kwamen Johnson en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen overeen om elkaar deze week in Brussel te ontmoeten, in de hoop alsnog een deal te sluiten.

Voor zijn afreis naar ons land lijkt Johnson de kansen op een akkoord niet hoog in te schatten, zo gaf hij dinsdagochtend te kennen. “We zullen onze uiterste best doen. Ik zou aan iedereen willen zeggen: wees blij, want hoe dan ook ligt er voor ons land een grote toekomst in het verschiet. Maar het belangrijkste is dat er op 1 januari van alles zal veranderen, en de mensen moeten klaar zijn voor die verandering.”

Het is nog niet duidelijk wanneer Johnson en von der Leyen hun ‘make or break’-ontmoeting zullen hebben. Hoogstwaarschijnlijk is dat woensdag en/of donderdag. Donderdag en vrijdag komen in Brussel ook de Europese leiders bijeen. Zij zullen dan duidelijkheid willen: is er een akkoord of niet? Indien niet, zullen ze wellicht hun noodplannen opstarten om de grootste chaos van een ‘no deal’-Brexit te vermijden.

De onderhandelingen zitten al weken vast op dezelfde drie punten: de rechten van Britse vissers in Europese wateren en vice versa, eerlijke concurrentie en een mechanisme voor geschillenbeslechting. Volgens de Duitse minister van Europese Zaken, Michael Roth, hangt een akkoord af van de “politieke wil” aan Britse zijde.