Heeft Clement een punt als hij klaagt over het aantal wissels? Verschil in rust tussen Hans Vanaken en draaischijf van Lazio is immens

Hebben de Belgische clubs zichzelf benadeeld in Europa door in eigen land het aantal wissels te beperken tot drie in plaats van vijf, zoals in de ons omringende landen? Club Brugge-trainer Philippe Clement meent alvast van wel. Wij legden de cijfers van Club Brugge naast die van Lazio en zagen hoe het verschil in rust tussen de sleutelspelers van beide teams immens is.