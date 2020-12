Geen nieuwe coronagevallen bij Antwerp, zelfs Gerkens nu negatief

Na de positieve coronatest van Pieter Gerkens eind vorige week hielden spelers en staf van Antwerp hun hart vast. Maar kijk, de resultaten van de tests die maandagochtend werden afgenomen brachten geen nieuwe besmettingen aan het licht.

De Great Old kan woensdagmiddag zorgeloos naar Londen afreizen voor de laatste groepsmatch in de Europa League tegen Tottenham. Gerkens blijft voorlopig in quarantaine, maar opvallend: vlak na zijn (licht) positieve test heeft ook hij al negatief getest. Voor de UEFA maakt dat geen verschil, tegen Tottenham kan hij niet spelen. Maar in principe zal hij zondag tegen Club Brugge alweer inzetbaar zijn, als hij later deze week opnieuw negatief is.