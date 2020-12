Italiaan loopt 450 km om af te koelen na ruzie met zijn vrouw

Een 48-jarige Italiaanse man had een flink wandelingetje nodig om af te koelen na een ruzie met zijn vrouw. De man hield er in al zijn woede goed de pas erin en liep maar liefst 450 kilometer.

Dat meldt BBC op basis van Italiaanse lokale media. Het verhaal werd massaal gedeeld op sociale media, waar de man al snel de bijnaam ’Forrest Gump’ kreeg, naar de film uit 1994 waarin Tom Hanks duizenden kilometers wandelt door de Verenigde Staten.

De politie maakte uiteindelijk een einde aan de epische wandeling. Agenten troffen de man om 2 uur ’s nachts, doelloos en koud, aan in Fano aan de Adriatische kust. Dat was een week nadat hij zijn huis en vrouw in Como in het noorden van het land had verlaten.

Foto: Google Maps

Coronaboete

De wandelaar kreeg van de politie bovendien een boete van 400 euro opgelegd, omdat hij de lockdownregels overtrad en na het ingaan van de avondklok nog op straat liep. Het verhaal werd opgepikt door de krant ‘Il Resto del Carlino’ in Bologna, maar al snel ging het verhaal viraal.

Op sociale media bestempelden sommigen de man als een held. Ze waren van mening dat hij geen boete verdiende, maar eerder een beloning en een nieuw paar schoenen. Een ander prees de man zelfs omdat hij was weggelopen om zijn woede te bekoelen, “in plaats van gewelddadig te worden”.

Alleen een beetje moe

De man vertelde aan de politie dat hij de afstand vanaf Como helemaal te voet had afgelegd. En dat hij gemiddeld zestig kilometer per dag had gelopen. “Onderweg heb ik mensen ontmoet die me te eten en te drinken gaven. Ik ben oké, alleen een beetje moe”, verklaarde hij.

Nadat agenten zijn identiteitsbewijs in hun database hadden gecontroleerd, ontdekten ze dat zijn vrouw hem als vermist had opgegeven, waarop ze contact opnamen met de vrouw. Zij reisde naar Fano om haar echtgenoot op te halen. Of de ruzie inmiddels is bijgelegd, is niet bekend.