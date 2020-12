Chinese maanlander maakt opnieuw contact met de maan

De Chinese maanlander Chang’e-5 heeft dinsdag opnieuw contact gemaakt met de oppervlakte van de maan nadat hij zijn missie succesvol afrondde. Dat meldt het Chinese staatpersagentschap Xinhua. Volgens Amerikaanse ruimtevaartexperts gaat het om een crash.

De Chang’e-5 was naar de maan gestuurd om stalen te verzamelen en die begin of midden december naar onze planeet te brengen. Bedoeling is meer te leren over de geschiedenis van de maan. De maanlander slaagde erin om de stalen te verzamelen, maar maakte opnieuw “contact” met de maan.

Terwijl de Chinese staatsmedia dinsdag spreken over een “landing”, gaat het volgens Amerikaanse ruimtevaartexperten om een “crash” aangezien de module ook geen landingsmechanisme heeft.

Volgens Xinhua kunnen een deorbit-manoeuvre (waarbij de snelheid verminderd wordt en de baan van het tuig omgebogen wordt) en een landing voorkomen dat het ruimtevaartuig ruimteafval wordt en dat het de missies naar de maan van andere landen beïnvloedt.