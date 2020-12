Londen schrapt controversiële brexit-clausules na akkoord met Brussel

De Britse regering en de Europese Unie hebben een principeakkoord bereikt over de implementering van het in 2019 overeengekomen terugtrekkingsakkoord, dat begin dit jaar de brexit mogelijk maakte. Dat hebben de Britse minister Michael Gove en Europees commissaris Maros Sefcovic dinsdag bekendgemaakt. Londen zal nu de meest controversiële clausules schrappen van zijn Internal Market Bill, de wet waarmee het het brexit-akkoord met de voeten dreigde te treden.

Dankzij het nieuwe akkoord zullen de afspraken die gemaakt werden rond Ierland en Noord-Ierland vanaf 1 januari volledig uitgevoerd worden. Het Ierse protocol, dat deel uitmaakt van het brexit-akkoord, treedt in werking wanneer de Britten op Nieuwjaarsdag ook de Europese interne markt en de douane-unie verlaten zullen hebben. Daarmee zal een einde gekomen zijn aan de transitieperiode die aanving toen het VK op 31 januari de Europese Unie verliet. Het protocol moet de continuïteit van de handelsstromen over de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland garanderen, zonder te raken aan de integriteit van het Verenigd Koninkrijk.

Het blijft afwachten of Londen en Brussel ook een akkoord zullen kunnen sluiten over hun bilaterale handelsrelaties vanaf 2021. De Britse premier Boris Johnson wordt deze week in Brussel verwacht voor de onderhandeling van de laatste kans met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Volgens Johnson zal een deal “zeer, zeer moeilijk” zijn.

Het nieuwe principeakkoord zegt niets over de kansen op een handelsakkoord, maar het zet mogelijk een positieve toon voor het vervolg van de week.