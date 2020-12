Met punt tegen Lazio is Club Brugge reekshoofd in de Europa League, bij verlies is het hopen dat Chelsea zijn werk doet

Club Brugge kan in een zetel toeleven naar de Champions League-match tegen Lazio. Als het wint schrijft het geschiedenis, maar bij een slechte afloop is er nog het vangnet van de Europa League. Mocht het daar terechtkomen, is de kans groot dat blauw-zwart in tegenstelling tot vorige jaren reekshoofd zal zijn.

Zes punten in 2018/2019, drie punten in 2019/2020. Met de zeven punten van Club Brugge in de huidige Champions League-campagne, overtreft het nu al zijn twee vorige campagnes qua puntenaantal. Mocht blauw-zwart vanavond niet kunnen winnen van Lazio, zal dat de pijn toch nog een beetje kunnen verzachten. Het aantal punten dat elke nummer drie uit de groepsfase van de Champions League gehaald heeft, wordt immers gebruikt om te bepalen wie reekshoofd wordt in de Europa League en wie niet.

De voorbije twee jaren was Club Brugge met respectievelijk drie en zes punten telkens bij de ‘zwakste’ derdes. Daardoor kwam het na Nieuwjaar in de Europa League met RB Salzburg en Manchester United telkens zware tegenstanders tegen, waardoor het meteen over and out was. Maar doordat blauw-zwart nu al minstens zeven punten puurt uit de groepsfase, is de kans groot dat het bij een eventueel Europa League-avontuur nu wel reekshoofd zal zijn.

Krasnodar is enige team dat Club nog kan bedreigen

Op dit moment hoort Club Brugge samen met RB Leipzig, Ajax en Real Madrid bij de beste derdes van de groepsfase van de Champions League. RB Salzburg en Krasnodar zijn de enige derdes die nog aan dat puntenaantal kunnen komen, maar als de Oostenrijkers hun slotmatch winnen, klimmen ze zelf naar de tweede plaats en blijft Atlético in groep A als derde achter met zes punten.

Krasnodar is dus het enige team dat Club Brugge zijn status van reekshoofd bij een verderzetting in de Europa League zou kunnen ontnemen. Zover komt het enkel en alleen als Club Brugge verliest bij Lazio, Krasnodar vanavond om 21 uur wint bij Chelsea én het verschil in één van die twee matchen meer dan één doelpunt is. Met andere woorden: met een punt in Rome verovert Club Brugge de status van reekshoofd in de Europa League, al is dat natuurlijk niet waarvoor blauw-zwart gekomen is. En als het misloopt, dan is het hopen dat Chelsea later op de avond gewoon zijn werk doet.

De vier beste derdes op dit moment:

1. RB Leipzig 9 punten (doelsaldo -2)

2. Ajax 7 punten (doelsaldo +1)

3. Real Madrid 7 punten (doelsaldo 0)

4. Club Brugge 7 punten (doelsaldo -2)

De vier slechtste derdes op dit moment:

5. Krasnodar 4 punten (doelsaldo -5)

6. RB Salzburg 4 punten (doelsaldo -5)

7. Olympiakos 3 punten (doelsaldo -6)

8. Dinamo Kiev 1 punt (doelsaldo -10)