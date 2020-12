Jackson Martinez (ex-Porto) zet een punt achter zijn carrière

De Colombiaan Jackson Martinez heeft maandagavond op sociale media aangekondigd een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan. De 34-jarige aanvaller zat sinds augustus zonder club. Hij staakt nu zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg.

Martinez is vooral bekend van zijn periodes bij FC Porto (2012-2015) en Atlético Madrid (2015-2016). Bij Porto scoorde hij liefst 93 goals in 136 wedstrijden. Zijn passage bij Atlético, dat destijds 35 miljoen euro voor hem neertelde, werd een keerpunt in zijn carrière. Na zijn mislukte doortocht in Madrid volgden nog avonturen bij het Chinese Guangzhou Evergrande (2016-2018) en het Portugese Portimonense (2018-2020), maar voor de absolute topclubs kwam hij niet meer in aanmerking.

Martinez is ook 40-voudig international (8 goals). Hij was met Colombia aanwezig op het WK van 2014 en de Copa América’s van 2011 en 2015.