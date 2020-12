Real-coach Zidane optimistisch voor cruciale partij: “We staan er altijd wanneer het moeilijk wordt”

Real Madrid staat er altijd in moeilijke situaties. Dat heeft Real-coach Zinédine Zidane dinsdag verklaard op de persconferentie daags voor de thuismatch tegen Borussia Mönchengladbach op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep B. De Koninklijke moet nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor de achtste finales.

Het is razend spannend in groep B, waar Borussia Mönchengladbach (8 ptn), Shakhtar Donetsk (7), Real Madrid (7) én Inter Milaan (5) nog in aanmerking komen voor de volgende ronde. Real, met Thibaut Courtois maar zonder de geblesseerde Eden Hazard, stoot door als het thuis wint tegen Mönchengladbach. Een gelijkspel volstaat als Shakhtar verliest bij het Inter van Romelu Lukaku en Radja Nainggolan.

Zidane denkt naar eigen zeggen “helemaal niet” aan een eventueel ontslag bij vroegtijdige uitschakeling. “Ik denk alleen maar aan winst en de groepszege”, zei de Franse coach. “De rest interesseert me niet. De club zal uiteindelijk wel doen wat ze moet doen, zoals altijd. Het is een belangrijke match om te tonen wat we waard zijn als ploeg. We kennen de situatie. Ik ben ervan overtuigd dat we er een fantastische match van zullen maken, van het begin tot het eind. De club, de spelers, we zijn het allemaal gewoon om wedstrijden onder druk te spelen, waarin je het maximum geeft en de emoties opzij zet.”

Real Madrid kan opnieuw rekenen op aanvoerder Sergio Ramos, die medio november een dijbeenblessure opliep. “Hij is een leider, onze kapitein”, onderstreepte Casemiro het belang van de verdediger. “Hij is hier al jaren en kent het huis goed. We moeten ook naar waarde schatten wat andere spelers zoals Nacho Fernandez en Raphaël Varane in zijn afwezigheid hebben bijgebracht. Maar Sergio behoort tot de beste spelers aller tijden. Het is belangrijk dat hij terug is.”

Dit seizoen toont Real Madrid twee gezichten. “Ik kan dat niet in één minuut verklaren”, legde Zidane uit. “Dat heeft met veel factoren te maken. We verwachten dat de spelers om de drie dagen schitteren, we vragen veel van hen. De tegenstanders zijn ook erg sterk, ze willen ons verslaan. Maar wanneer het moeilijk wordt, staan we er altijd. Wanneer we allemaal samen spelen en verdedigen, zonder te veel kansen weg te geven, dan kunnen we het goed doen. Dat weten we”, besloot Zidane.