Geheime nota gelekt in Nederland: “Heropening horeca zou net tot minder besmettingen kunnen leiden”

De heropening van restaurants zal het onveilige thuisbezoek flink doen beperken. Dat staat in een geheime notitie van het ministerie van Economische Zaken, waarover De Telegraaf bericht. Het besmettingsrisico zou zelfs kunnen dalen als bedrijven zich houden aan strikte voorwaarden en protocollen. De nota zorgde in de Tweede Kamer voor commotie.

Achter de schermen werken minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) al weken aan een plan om restaurants weer open te krijgen. Ze werken daarbij samen met de sector, experts en het RIVM. In de nota worden berekeningen van het RIVM aangehaald.

In de nota wordt geconcludeerd dat gesloten horeca amper effect heeft op het besmettingsgetal (R-waarde). Uit de laatste rapportage van het RIVM blijkt dat mensen elkaar vooral thuis besmetten. “Horecabezoek lijkt de afgelopen maanden verplaatst te zijn naar de onveiligere thuissituatie”, staat in de nota. Op papier wordt een harde conclusie getrokken: “Besmettingen zijn niet te koppelen aan een sector zoals de horeca, maar aan het plaatsvinden van onveilige contactmomenten.”

Theaters

In de nota staat dat heropening van de “gecontroleerde omgeving” het onveilige thuisbezoek flink zal beperken en dat door het opgeschaalde bron- en contactonderzoek beter in de gaten kan worden gehouden wat het echte effect in de horeca is. Ook het verruimen van het aantal bezoekers in bioscopen en theaters van maximaal 30 personen naar 100 zou juist een positieve bijdrage kunnen leveren.

In de Tweede Kamer zorgt de nota voor veel commotie. “Zijn we al die tijd voor de gek gehouden door het kabinet?”, reageert PVV-leider Geert Wilders woedend. Hij eist snel opheldering van het kabinet. GroenLinks-voorman Jesse Klaver: “De horeca wordt kei- en keihard geraakt. Nu blijkt uit een gelekte nota dat het sluiten van de horeca misschien wel slechter uitpakt voor de besmettingen dan openhouden. Ik wil dat deze notitie onmiddellijk met de Kamer wordt gedeeld.”

Onvrede

De nota is dinsdag besproken in het wekelijkse crisisberaad van het kabinet. Het is maar zeer de vraag of er dinsdagavond überhaupt grote versoepelingen worden aangekondigd.

In de Tweede Kamer groeit de onvrede over het coronabeleid. Ondanks de maatregelen lijkt er maar geen einde te komen aan de tweede golf. Het aantal besmettingen blijft stabiel hoog.