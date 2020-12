Wat staat er nog op het spel in de Champions League? Waarom Courtois voor Lukaku en Club Brugge voor Chelsea supportert

Vanavond en morgenavond staan de laatste wedstrijden van de groepsfase van de Champions League op het programma. Dat Club Brugge moet winnen op het veld van Lazio om door te stoten naar de achtste finales, weet u ongetwijfeld al. Maar waar moet u vanavond en morgenavond nog op letten?

Dinsdag om 18u55

Groep F: Schrijft Club Brugge geschiedenis?

De groep van Club Brugge. Als Club Brugge wint, kan het voor het eerst in zijn geschiedenis doorstoten naar de achtste finales van de Champions League als tweede van zijn groep. Maar voor Lazio staat meer op het spel dan louter het verdedigen van die tweede plek. De Romeinen kunnen de groepszege nog afsnoepen van het al geplaatste Dortmund als de Duitsers - zonder Haaland - een misstap begaan in Sint-Petersburg tegen Zenit.

Lazio-Club Brugge

Zenit-Dortmund

Dinsdag om 21u

Groep E: Eén match die ze in Brugge (mogelijk) in de gaten moeten houden

De plekjes zijn hier al verdeeld: Chelsea is zeker groepswinnaar, Sevilla tweede, Krasnodar derde en Rennes vierde. Toch staat er wel degelijk nog wat op het spel: als Krasnodar verrast door te gaan winnen bij het al zegezekere Chelsea, kan het zich nog bij de vier beste derdes uit de Champions League voegen. De kans is reëel dat dat ten koste van Club Brugge zou zijn indien blauw-zwart (zwaar) verliest bij Lazio.

Chelsea-Krasnodar

Rennes-Sevilla

Groep G: De revanche van Cristiano Ronaldo

Eindelijk. Het was nog lijdzaam toezien eind oktober, toen Juventus-Barcelona een gedrocht opleverde tussen twee teams op de dool. Maar de terugmatch moet revanche opleveren voor Juventus, dat na de 0-2 uit de heenmatch de toen met corona besmette Cristiano Ronaldo weer ter beschikking heeft. Hij staat weer oog in oog met zijn oude rivaal/vriend Lionel Messi. Tenzij Barcelona met meer dan 0-2 onderuitgaat, zijn de Catalanen sowieso groepswinnaar. Tegelijkertijd mogen kleintjes Dinamo Kiev en Ferencvaros onderling uitmaken wie doorstoot naar de Europa League.

Barcelona-Juventus

Dinamo Kiev-Ferencvaros

Groep H: Het betere rekenwerk voor Manchester United, PSG en Leipzig

In groep H staan Manchester United, PSG en RB Leipzig alle drie op negen punten in de strijd om de eerste twee plekken. Manchester United pakte de meeste punten uit de onderlinge duels en staat voorlopig eerste, maar moet wel op bezoek in Leipzig. Een punt is voldoende voor Man U, de Duitsers moeten winnen. Een gelijkspel zou ook kunnen volstaan voor RB Leipzig in de hoop dat PSG thuis onderuit gaat tegen het al uitgeschakelde Basaksehir, maar die kans lijkt klein. PSG zit het meest in een zetel: niet verliezen en ze zijn zeker van kwalificatie, bij winst zijn ze groepswinnaar. Ook als ze verliezen kunnen ze nog doorstoten, maar enkel als Leipzig-Manchester United niet op een gelijkspel eindigt.

RB Leipzig-Manchester United

PSG-Basaksehir

Woensdag om 18u55

Groep D: Finale tussen Ajax en Atalanta

Alle ogen zijn hier gericht op Ajax-Atalanta. De Nederlanders moeten thuis absoluut winnen om de achtste finales van de Champions League te halen. Als ze dat doen, kunnen ze Nederland ook een extra bonus bezorgen op de coëfficiëntenranking en verder weglopen van België indien Club Brugge het niet haalt bij Lazio. Liverpool is al zeker groepswinnaar, Midtjylland zeker uitgeschakeld.

Ajax-Atalanta

Midtjylland-Liverpool

Woensdag om 21u

Groep A: Duwt RB Salzburg Atlético eruit?

Net zoals Lazio-Club Brugge en Ajax-Atalanta kent ook groep A een rechtstreeks duel om de tweede plaats. RB Salzburg stoot door ten koste van Atlético Madrid als het de leider van La Liga thuis kan kloppen. De Oostenrijkers kenden wel niet zo’n goede generale repetitie, want gingen afgelopen weekend verrassend nog eens onderuit in eigen land: 1-0 tegen het bescheiden Flyeralarm Admira. Tegelijkertijd mag Lokomotiv Moskou proberen groepswinnaar Bayern München te verschalken om zo nog de derde plek te pakken.

RB Salzburg-Atlético

Bayern München-Lokomotiv Moskou

Groep B: Lot van Courtois en Hazard en Lukaku is aan elkaar verbonden

Nog een groep waarbij een basisopleiding wiskunde vereist is. Op dit moment kunnen Borussia Mönchengladbach, Shakhtar, Real Madrid en Inter alle vier nog doorstoten naar de volgende ronde en liggen die eerste twee in pole position. Alleen: op de slotspeeldag is het wel Real Madrid-Mönchengladbach en Inter-Shakhtar. Thibaut Courtois en de geblesseerde Eden Hazard zijn met een zege zeker van de volgende ronde, bij een gelijkspel moeten ze hopen dat Romelu Lukaku met Inter Shakhtar klopt. Sowieso is het lot van de Rode Duivels met elkaar verbonden: Lukaku en Inter moeten winnen om door te stoten én duimen dat Real Madrid en Mönchengladbach niet gelijkspelen.

Real Madrid-Borussia Mönchengladbach

Inter-Shakhtar

Groep C: Marseille wil met stunt nog Europa League in

In groep C is Manchester City al zeker groepswinnaar en Porto zeker tweede. Op de laatste speeldag moet Marseille proberen meer punten te pakken dan Olympiakos om nog het Europa League-ticket binnen te halen. Olympiakos speelt wel thuis tegen Porto, de Fransen moeten op bezoek bij Manchester City. Oeps.

Olympiakos-Porto

Manchester City-Marseille