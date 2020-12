“Reisbeperkingen zijn vooral doeltreffend bij begin van een pandemie”

Reisbeperkingen zijn het meest doeltreffend als ze in het begin van de pandemie opgelegd worden. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

In het begin van de coronapandemie hadden landen wereldwijd reisbeperkingen uitgevaardigd tot eind april om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Voor de studie gingen de wetenschappers aan de slag met gegevens over de reisstromen uit 2019, toen er nog geen beperkingen waren. Met schattingen en wiskundige modellen onderzochten ze hoe geïmporteerde coronagevallen de nationale epidemieën kunnen beïnvloeden. Ze vergeleken hoeveel COVID-19-gevallen er zonder beperkingen van het vliegverkeer zouden zijn geweest in de maanden mei en september 2020 met het aantal gevallen dat effectief is vastgesteld in de landen.

Ze concludeerden dat als het aantal reizigers in mei niet was afgenomen, de geïmporteerde COVID-19-gevallen in 102 van de 136 onderzochte landen verantwoordelijk zouden zijn voor meer dan 10 procent van de besmettingen.

Op middellange termijn nam de invloed echter af: als er in september geen reisbeperkingen waren geweest, zouden geïmporteerde gevallen slechts verantwoordelijk zijn voor meer dan 10 procent van de besmettingen in 56 van de 162 landen. In de meeste van 106 landen waren de geïmporteerde gevallen goed voor minder dan 10 procent van de besmettingen - in 21 landen zelfs minder dan 1 procent.

“Deze resultaten suggereren dat strikte, niet-gerichte reisbeperkingen in veel landen waarschijnlijk niet gerechtvaardigd zijn”, klinkt het in de studie. In sommige situaties zijn de beperkingen wel nuttig, zoals in landen met veel internationaal verkeer of in landen met een zeer lage algemene incidentie. Dat geldt ook voor landen die op de rand van een exponentiële groei staan, maar niet voor landen waar het virus zich al snel verspreidt.

“Het is dus belangrijk dat regeringen zeer gericht reisbeperkingen opleggen”, zegt professor van de Londen School of Hygiene and Tropical Medicine Mark Jit, die de studie geleid heeft. “Voordat er beperkingen worden ingevoerd, moet er rekening gehouden worden met het aantal lokale besmettingen, de groeipercentages van epidemieën en het aantal reizigers uit landen die zwaar door het virus zijn getroffen.”