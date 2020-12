Helft van Moldavische eersteklassers betrokken bij matchfixing

De helft van de teams in de Moldavische hoogste voetbalklasse blijkt betrokken bij het fixen van ongeveer 20 voetbalwedstrijden.

Europol steunde het Moldavische nationale anticorruptiecentrum bij de ontmanteling van een georganiseerde misdaadgroep die betrokken was bij matchfixing in de grootste voetbaldivisie van Moldavië. Clubleiders, coaches, managers, voetballers en andere tussenpersonen worden verondersteld deel uit te maken van het netwerk. Deze grootschalige corruptie omvat de helft van de voetbalclubs (5 van de 10) in de hoogste divisie. Aangenomen wordt dat in vijf maanden tijd bijna 20 voetbalwedstrijden zijn gefixt tijdens het huidige voetbalseizoen (2020-2021). De criminelen zouden de uitslagen van de matchen hebben beïnvloed en vooral via Aziatische gokkantoren op de partijen hebben gewed. De weddenschappen bedroegen tussen de € 10.000 en € 20.000 voor een enkele vaste wedstrijd. In totaal worden de criminele winsten geschat op € 600.000. Er zijn ook banden met EU-lidstaten ontdekt. Het onderzoek is aan de gang.

Resultaten:

• 4 verdachten aangehouden

• 34 huizen doorzocht inclusief het kantoor van een voetbalclub

• 20 mobiele telefoons, documenten en bankpassen in beslag genomen