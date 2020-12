Verrassende opstelling Club Brugge bekend: Clement kiest voor Ricca, Balanta en Diatta

Veel verrassingen in de opstelling van Club Brugge voor de cruciale laatste match van de groepsfase van de Champions League tegen Lazio in Rome. Clement kiest achterin voor Kossounou en Ricca, Deli en Mechele zitten op de bank. Voorin krijgt het trio Diatta-Lang-De Ketelaere de voorkeur. Rits zit verrassend op de bank, Balanta start in het middenveld.

Volg Lazio - Club Brugge hier LIVE vanaf 18u55.

Opstelling Club Brugge: Mignolet; Kossounou, Ricca, Mata; Sobol, Balanta, Vanaken, Vormer; Diatta, Lang, De Ketelaere

Bank: Horvath, Deli, Mechele, Van Der Brempt, Rits, Dennis, Schrijvers, Okereke, Badji

Opstelling Lazio: Reina, Luis Felipe, Hoedt, Acerbi, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile

Bank: Strakosha, Alia, pereira, Anderson, Armini, Parolo, Escalante, Caicedo, Radu, Cataldi, Akpa-Akpro, Fares

“Ik ben met veel goesting opgestaan”, zei trainer Philippe Clement vooraf aan ClubTV. “We hebbne hard gewerkt om hier te staan. Voor dit scenario hadden we op voorhand getekend. Nu is het kwestie van alles te geven in die ene match. We weten dat we top zullen moeten zijn, maar we hebben de voorbije maanden en jaren bewezen dat we top kunnen zijn in Europa. In principe zijn Vormer, Diatta en Deli inzetbaar, maar misschien zijn daar jongens bij die niet voor 90 minuten mee zullen kunnen spelen. Ik verwacht dat Lazio opnieuw vanuit de organisatie zal spelen en rekenen op hun sterspelers Luis Alberto en Immobile. Ze hebben veel aanvallende kwaliteiten, maar ze gebruiken die vooral om vlijmscherp tegen te prikken.”