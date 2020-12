Nog geen doorbraak op tweede dag van zoektocht naar verdwenen meisje in Noord-Frankrijk

Nabij het kasteel van Sautou, in het Franse departement Ardennes, hebben speurders dinsdag voor de tweede dag op rij opgravingen gedaan om het vermoorde meisje Estelle Mouzin te vinden, voorlopig zonder resultaat.

Estelle Mouzin Foto: AFP

Seriemoordenaar Michel Fourniret zou volgens zijn ex, Monique Olivier, Estelle Mouzin verkracht en vermoord hebben. In maart gaf de inmiddels 78-jarige Fourniret zijn verantwoordelijkheid toe in de moord op het 9-jarige meisje, dat in 2003 overleed. Haar lichaam is nooit teruggevonden.

De opgravingen gingen maandag van start in de buurt van het kasteel van Sautou, nabij de Belgisch-Franse grens. De grote middelen zijn ingezet, met onder meer twee graafmachines van 20 ton, een drone, soldaten, een archeoloog en metaaldetectoren, om een gebied van 3 hectare uit te spitten.

“Het gebeurt heel wetenschappelijk, vierkante meter per vierkante meter”, verklaarde Didier Seban, de advocaat van Eric Mouzin, de vader van Estelle, aan de pers. De helft van het terrein is volgens hem al doorzocht. “We hopen dat het lichaam van Estelle teruggegeven kan worden aan haar familie. We geven de moed niet op”

Foto: AFP

Fourniret werd in 2008 veroordeeld voor de moord op zeven meisjes en jonge vrouwen tussen 1987 en 2001, maar vermoed wordt dat hij nog meer feiten op zijn kerfstok heeft. De seriemoordenaar, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, werd eerder al veroordeeld voor de moord op acht jonge vrouwen of adolescentes tussen 1987 en 2001, onder wie ook de Belgische Elisabeth Brichet.